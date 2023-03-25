فيديو | بالزجاجات والعملات المعدنية .. الجماهير ترد على استفزازات جيرارد!

في مباراة للأساطير جيرارد يستفز جماهير سلتيك!

شهدت مواجهة أساطير نادي ليفربول أمام أساطير سلتيك موقفًا محرجًا لنجم فريق ليفربول التاريخي جيرارد.

جيرارد كان قد سجل للريدز قبل أن يتوجه لجماهير الفريق الضيف ويحتفل بشكل كبير، كنوع من الاستفزاز لهم حيث كان خصمهم أثناء تدريب فريق رينجرز.

وجاء الرد من جماهير الضيوف عنيفًا وقويًا، حيث وجهوا له السباب ثم ألقوا الزجاجات الفارغة والعملات المعدنية على جيرارد الذي لم يقطع احتفالاته.

المباراة التي كانت تقام بهدف خيري كادت تتحول لمواجهة بين الجماهير والقائد التاريخي للريدز لكن لحسن الحظ جرت الأمور بشكل جيد لاحقًا.

جدير بالذكر أن جيرارد كان قد تولى تدري رينجرز لمدة ثلاثة أعوام وفاز معهم بالدوري في 2021 متفوقًا على سلتيك وقتها بـ 25 نقطة.