فيديو.. "إهدار الموسم" من جواو فيليكس مع تشيلسي في دوري المؤتمر!

ماذا أهدرت يا برتغالي؟!

وكأن تشيلسي هو الفريق الموعود هذا الموسم بأسهل الفرص المهدرة على الإطلاق، فبعد الكرة الشهيرة التي أضاعها مارك جويو في بداية مشوار الفريق بدوري المؤتمر الأوروبي، وكثرة تضييع نيكولاس جاكسون للفرص في كل المناسبات، يبدو أن الأمر مرشح للزيادة ليشمل لاعبين آخرين!.

هذه المرة الأمر يشمل جواو فيليكس، النجم البرتغالي الذي يملك مهارات رائعة لا تسمح له بإهدار هذا النوع من الفرص، لكن لا أحد كبير على الخطأ.

الكرة المهدرة التي نتحدث عنها، هي تلك التي حدثت في الدقيقة السادسة من عمر مباراة تشيلسي ضد نواه الأرميني في دوري المؤتمر الأوروبي، والذي انتهى بسباعية كاملة للبلوز على ملعب ستامفورد بريدج.

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استقبل فيليكس عرضية متقنة في الكرة المذكورة أتته من زميله طارق جورج، لكنه أهدرها بغرابة أمام الشباك الخالية بعد أن غير مسار الكرة بعيدًا عن المرمى الذي كان يقف مواجهًا لخطه مباشرة!.

ورغم ذلك، سجل جواو فيليكس هدفين في المباراة أمام الخصم المتواضع، إضافة إلى خمسة أهداف أخرى بصم عليها لتشيلسي كل من توسين أدارابيويو ومارك جويو وأكسيل ديساسي وميخايلو مودريك وكريستوفر نكونكو.