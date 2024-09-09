فيديو | إصابة مرعبة لنجم آرسنال.. التوقف الدولي يهدد مسيرة أوديجارد!

ضربة قوية لآرسنال...

تلقى آرسنال، ضربة موجعة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، مارتن أوديجارد، لاعب الفريق أثناء مشاركته مع منتخب بلاده النرويج، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك أوديجارد، مع النرويج أمام النمسا، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، في اللقاء الذي انتهى بفوز النرويج بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 63 من المباراة سقط أوديجارد على أرضية الملعب، بعد تدخل مع أحد لاعبي النمسا، وإصابة نجم آرسنال، بإصابة مرعبة في الكاحل، وغادر الملعب بعدها متأثرًا بإصابته.

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ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية من آرسنال، بشأن إصابة اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، ولكن بحسب التقارير الأولوية، فإنه قد يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن يغيب النجم النرويجي، عن آرسنال، في المباراة المرتقبة أمام توتنهام، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، مساء الأحد القادم.