فيديو | إصابة مرعبة قد تنهي مسيرته .. مارسيلو يخرج باكيًا بعد كسره لساق المنافس!

ربما تكون الإصابة الأبشع هذا العام

لقطة مروعة تسبب فيها مارسيلو نجم ريال مدريد السابق، جعلته يخرج باكيًا من مباراة فريقه فلومينينسي أمام أرجنتينوس جونيورز في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

النجم البرازيلي تسبب في إصابة خطيرة ومرعبة للمدافع لوسيانو سانشيز، والتي قد تتسبب في انتهاء مسيرته الكروية بشكل كامل نظرًا لقوتها وخطورتها.

فلومينينسي كان متأخرًا بهدف دون رد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في بوينس آيرس، وفي إحدى اللقطات في الدقيقة 56 حاول مارسيلو استخدام مهارته لتخطي سانشيز ولكنه تسبب في إصابته.

سانشيز حاول مد ساقه بأكملها لإيقاف مارسيلو الذي قام بالدوس غير المقصود على ساق منافسه الأرجنتيني، ليسفر ذلك عن تشويه مروع في ساق اللاعب الأرجنتيني، مما أدى إلى ثنيها بزاوية داخلية غير طبيعية.

مشهد سانشيز وهو يتألم على أرض الملعب أصاب الجميع بحالة صمت، بينما شعر مارسيلو بالصدمة والذنب وخرج باكيًا بعد تلقيه البطاقة الحمراء التي لم تهمه كثيرًا بقدر حسرته على ما حدث لسانشيز.

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الجهاز الطبي اندفع سريعًا إلى أرض الملعب لعلاج اللاعب المصاب بجروح خطيرة، ومن غير الواضح حتى الآن مدة غيابه بعد هذه الإصابة البشعة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار المرحلة التمهيدية لبطولة كوبا ليبرتادوريس.