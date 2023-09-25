فيديو | إشارات خارجة وشتائم .. نجل سيميوني يهين جمهور ريال مدريد بعد الديربي

نجل سيميوني الأوسط احتفل بشدة بانتصار أتلتيكو مدريد في الديربي أمام ريال مدريد..

شهد ديربي العاصمة الإسبانية الذي جمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد مساء الأحد على ملعب "سيفيتاس متروبوليتانو" في قمة الجولة السادسة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، العديد من اللقطات المثيرة.

أتلتيكو مدريد حقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1، ليلحق الهزيمة الأولى بالنادي الملكي هذا الموسم في الدوري، ويفقده صدارة "لا ليجا" لصالح برشلونة.

ومن بين تلك اللقطات كان احتفال جيانلوكا أحد أبناء دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بانتصار الفريق.

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أتلتيكو مدريد فشل في 12 ديربي في تحقيق الفوز على ريال مدريد، وكان من الواضح أن هناك رغبة من "الروخيبلانكوس"، وكان ذلك ملحوظًا في الأجواء الساخنة على ملعب "ميتروبوليتانو" مع حماسة الجماهير والاحتفالات المذهلة.

جيانلوكا سيميوني، الابن الأوسط لمدرب أتلتيكو مدريد، الذي كان في أحد الصناديق في ملعب "ميتروبوليتانو"، وقام بعدة تصرفات لم تعجب مشجعي ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيه نجل سيميوني بإهانة جماهير الفريق الأبيض التي كانت متواجدة في مدرجات ملعب الروخيبلانكوس.