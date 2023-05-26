فيديو| إرلينج هالاند يفضل كريستيانو رونالدو على ليونيل ميسي!

أحمد مجدي
Messi Haaland Ronaldo 22 yearGetty/GOAL
الدوري الإنجليزي الممتازإيرلينج هالاندكريستيانو رونالدوليونيل ميسي

إجابة واضحة للنرويجي..

تمامًا كوضوحه في هز شباك الخصوم والتسبب في إزعاج المدافعين، لا يهتم إرلينج هالاند كثيرًا بالمراوغة في إجاباته، وهذا ما أكدته إجابته على سؤال هام للغاية.

فعلى هامش حصوله على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2022-2023، سئل هالاند عما إذا كان يرغب في استعارة قدم ليونيل ميسي اليسرى، أو قدم كريستيانو رونالدو اليمنى.

لم يتردد هالاند في الإجابة، التي كانت "قدم كريستيانو رونالدو" اليمنى، والسبب قد يبدو طبيعيًا للوهلة الأولى.

المهاجم النرويجي فسر إجابته بالقول: "لأنني أمتلك قدمًا يسرى جيدة نوعًا ما، سوف أختار قدم رونالدو اليمنى".. بالنظر إلى أن القدم الأساسية له هي القدم اليسرى.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
749353 الأصوات

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