فيديو | إخراج كريم بنزيما من ملعب مباراة الاتحاد والقوة الجوية تحت حراسة الأمن

ماذا حدث بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة الاتحاد والقوة الجوية؟

فاجأت الجماهير، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي؛ بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة فريقه أمام القوة الجوية العراقي.

الاتحاد سقط (0-2) أمام القوة الجوية في العراق، عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

بعض من الجماهير العراقية التي حضرت المباراة، اقتحمت أرضية الملعب، بعد إطلاق صافرة النهاية، في محاولة لالتقاط الصور مع بنزيما.

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أفراد الأمن تدخلوا سريعًا، ونجحوا في إخراج المهاجم الفرنسي من أرضية الملعب، إلى غرفة الملابس؛ دون أن يدلي اللاعب، بأي تصريحات لوسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن القوة الجوية العراقي "الوصيف".