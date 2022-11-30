فيديو | "أوه يا سعودي" .. جماهير المكسيك تُردد أهازيج السعودية

شاهد كيف قامت جماهير المكسيك بترديد أهزوجة السعودية

أبدت الجماهير المكسيكية إعجابها بالأهازيج السعودية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي ستحسم المتأهل إلى دور الـ16.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيكي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022، على استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف مشجع.

وتداولت الجماهير السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه جماهير المكسيك وهي تردد أهزوجة جماهير الأخضر في مترو الدوحة، قبل انطلاق المباراة.

معجبين بالأهازيج السعودية 😍🇸🇦



"الجماهير المكسيكية 🇲🇽" تردد أهازيج الأخضر وتستقبل الجمهور السعودي اثناء وصولهم إلى محطة المترو. https://t.co/vvWzhzuh1W#السعوديه_المكسيك | #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/Mg6TMwgI03 — عساف الخليفي (@assaf74) November 30, 2022

وقامت الجماهير المكسيكية بترديد أهزوجة "أوه يا سعودي"، التي دائمًا ما يرددها الجمهور السعودي خلال مباريات الأخضر.

ويريد منتخب السعودية تحقيق الانتصار على نظيره المكسيكي، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم.