فيديو | "أول الغيث" .. لاعب الهلال ينتقل إلى الشباب رسميًا

أولى صفقات نادي الشباب الشتوية

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أعلن نادي الشباب السعودي، تعاقده مع أحد لاعبي "عملاق الرياض" الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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الشباب يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة؛ على بُعد 4 نقاط من الهبوط.

ونشر الليث الشبابي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ يعلن فيه التعاقد مع النجم الشاب مصعب الجوير، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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وعلق الشباب، على المقطع الذي تضمن مجموعة من أبرز لقطات الجوير؛ قائلًا: "أول الغيث"؛ في إشارة إلى أولى التعاقدات في الشتاء الحالي، لإنقاذ الفريق من النتائج السلبية.

الإدارة الهلالية كانت قد رحبت بالاستغناء عن متوسط الميدان الشاب، في الشتاء الحالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد تجديد عقده لمدة عام إضافي رسميًا؛ بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

مصعب الجوير البالغ من العمر 20 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2021؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا آخر، خلال 33 مباراة رسمية.

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