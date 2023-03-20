فيديو | أوباميانج ليس وحيدًا .. أجويرو دعم برشلونة بالكلاسيكو!

الثنائي لم يتواجد في برشلونة إلا لأقل من عام واحد.

قام النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي ببث مباشر أثناء أحداث مباراة برشلونة الأخيرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأثناء البث وضح على أجويرو الانفعال في أكثر من مناسبة، حتى جاء الهدف الثاني الذي فاز به برشلونة ليحتفل النجم الأرجنتيني.

وكان بيير إيميريك أوباميانج لاعب تشيلسي الإنجليزي قد تواجد في ملعب كامب نو، وحضر اللقاء ثم ظهر في غرف ملابس برشلونة عقب الفوز ليحتفل مع زملائه السابقين.

فوز برشلونة بالأمس قربه من حصد لقب الدوري الذي غاب عنه لسنوات، حيث رفع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة.

جدير بالذكر أن أوباميانج يملك هدفين وأسيست ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الوحيد الذي خاضه وكان في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي، بينما يملك أجويرو هدفًا وحيدًا من كلاسيكو الدور الأول في نفس الموسم.