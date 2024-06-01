فيديو | "أنا حزين" .. ابن راموس يوجه رسالة لكروس قبل نهائي دوري الأبطال

المشهد الأخير للنجم الألماني بقميص ريال مدريد

قرر ابن النجم الإسباني سيرخيو راموس، توجيه رسالة مؤثرة إلى الألماني توني كروس، قبل خوضه المباراة الأخيرة له مع ريال مدريد.

كروس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية هذا الموسم، يستعد للعب بصفوف ريال في المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، مساء اليوم، السبت، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

راموس الذي يلعب حاليًا في إشبيلية، قرر الخروج في مقطع فيديو مع ابنه ماركو، من أجل توجيه الدعم الكافي للنجم المعتزل، في رسالة خاصة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

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وقال ماركو في حديثه إلى توني كروس:"حظًا سعيدًا في دوري أبطال أوروبا، أنا حزين جدًا بسبب اعتزالك لأنك أحد اللاعبين المفضلين لي".

وفي سياق متصل قال راموس بنفسه لزميله السابق:"حظًا سعيدًا لك يا صديقي، دعنا نفوز بالبطولة".

وكان راموس الذي قد يرحل عن إشبيلية قريبًا، قد شارك في 223 مباراة مع كروس في ريال مدريد على مدار سبعة مواسم، وساهما معًا في فوز الميرينجي بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

وسيكون النهائي بمثابة المشهد الأخير لكروس مع ريال، قبل الذهاب إلى معسكر المنتخب الألماني خلال شهر يونيو الجاري للمشاركة في يورو 2024، ليكون الظهور الأخير له بشكل عام مع كرة القدم.