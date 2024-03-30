فيديو | "أمام غرفة ملابسهم" .. تصرف غريب من رئيس الطائي مع حكام مباراة النصر!

شاهد ما فعله رئيس الطائي

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قام تركي الضبعان رئيس نادي الطائي بتصرف غريب، أمام غرفة الحكام، عقب مباراة فريقه أمام نادي النصر، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وتلقى نادي الطائي الهزيمة على يد النصر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

ونشر الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر تركي الضبعان رئيس الطائي، أمام إحدى الغرف في ملعب الأول بارك، الذي استضاف مباراة فريقه ضد النصر.

وعلق الجدي على الفيديو: "يحدث حاليًا: وقوف رئيس الطائي تركي الضبعان أمام غرفة التحكيم، بعد الخسارة من النصر 5-1".

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وشهدت المباراة حصول فيرجيل ميسيدجان مهاجم الطائي، على كارت أحمر مباشر، بعدما قام بتدخل عنيف على حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

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