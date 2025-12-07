فيديو | ألونسو: مبابي يسير على خطى رونالدو.. وننتظر تحطيم الرقم الصامد

أشاد تشابي ألونسو بقدرات كيليان مبابي مؤكدًا سيره على خطى كريستيانو رونالدو التاريخية في ريال مدريد بفضل طموحه الكبير وتشابه تأثيرهما في الفريق.

وبات النجم الفرنسي على بعد 4 أهداف فقط من كسر رقم رونالدو القياسي (59 هدفًا) كأكثر من سجل في عام واحد بالدوري الإسباني، حيث يمتلك مبابي 55 هدفًا في 2025.