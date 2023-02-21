فيديو | ألعاب نارية في الفجر .. هجوم جماهير ليفربول على فندق ريال مدريد

قام جمهور نادي ليفربول الإنجليزي بالهجوم على فندق إقامة ريال مدريد الإسباني في المدينة الإنجليزية، قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "أنفيلد" لمواجهة ليفربول، في تكرار لنهائي نسختي 2018 و2022 من دوري أبطال أوروبا، واللتان حقق النادي الملكي الفوز بهما.
برنامج "El Partidazo" عبر شبكة "Cope" الإسبانية نشر مقطع فيديو لهجوم جمهور ليفربول بالألعاب النارية على فندق إقامة ريال مدريد فجر الثلاثاء، في مشهد غريب.
وجاء في التعليق على مقطع الفيديو: "هكذا كان فندق إقامة ريال مدريد في ليفربول في ذلك الوقت، العديد من الألعاب النارية في الثانية صباحًا".
مقطع الفيديو الذي يمتد لأكثر من نصف دقيقة جذب أكثر من 500 ألف مشاهدة، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وتمت إعادة مشاركته أكثر من 700 مرة، كما حصد أكثر من 1700 إعجاب حتى اللحظة.
بالطبع جمهور ليفربول يعرف جيدًا تفوق ريال مدريد في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، ويسعى للتأثير على لاعبي النادي الملكي قبل المباراة المرتقبة مساء الثلاثاء.
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