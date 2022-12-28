فيديو| أفقدته الوعي.. إصابة مرعبة لجينياك في المكسيك

لم تظهر كأنها إصابة خطيرة في البداية

في المكسيك، وبينما كانت تقام مباراة بين فريق تيجريس وسانتوس لاجونا لحساب مسابقة الكأس، أتت إصابة مثيرة للقلق بالنسبة لأهم مهاجمي تيجريس، أندريه بيير جينياك.

اصطدمت كرة طائشة بمؤخرة رأس جينياك، وبدا الأمر كما لو كان غير مثير للقلق لدرجة أن المعلق المكسيكي كان يتحدث مازحًا عن الأمر بشكل واضح.

لكن تطورت الأعراض بشكل كبير، إذ سقط جينياك على الأرض فاقدًا الوعي بشكل جزئي، ما استدعى نزول الطاقم الطبي لفريق تيجريس الذي بدأ فورًا عمليات إفاقة استغرقت أكثر من دقيقة.

قام جينياك بعدها بشكل اعتيادي، وأثناء توجهه لدكة البدلاء بدأ في التقيؤ بشكل متكرر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه ومراقبة حالته.

مدربه دييجو كوتشا قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد ذهب إلى المستشفى من أجل مزيد من العناية كإجراء وقائي، خصوصًا أن الأمر نجم عن الارتطام بكرة، إحساسه المتكرر بالقيء أقلقنا جميعًا، ولكنها أعراض طبيعية، الطبيب أخبرنا أن كله أمل ألا يكون هناك أي شيء، وألا يتعدى الأمر القلق الذي صاحبنا أثناء الإصابة".