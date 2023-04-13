شعار ريال مدريد خط أحمر

نال الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، تحية كبيرة من جماهير ريال مدريد بعدما أبدى احترامه لشعار ناديهم ورفض إهانته خلال مباراة الفريق مع تشيلسي.

وفاز ريال مدريد على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، بهدفين دون رد على تشيلسي، أمس الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر ريو فيديو لطاولة الأستوديو التحليلي لقناة BT من قلب الملعب التي كانت خلف شعار ريال مدريد ما يعني أنهم كانوا سيدوسونه.

ورفض قائد مانشستر يونايتد الأسبق الوقوف على شعار ريال مدريد لأنه يعتبر ذلك إهانة للنادي الإسباني.

وتحدث ريو مع جو كول في الفيديو الذي نشره وقال له: "أعتقد أننا بحاجة للتحدث هنا. كولي ماذا تريد منا فعله يا صديقي. يريدون منا أن نقف على شعار ريال مدريد، لا يمكنك فعل ذلك يا رجل".

وواصل فيرديناند "علينا التحدث مع الرئيس، لا يمكننا فعل ذلك. سنلتف لكي لا نقف على الشعار".

رد كول اللاعب السابق كان مازحًا "لا يريدون إثارة غضب الدب –في إشارة لريال مدريد- قبل انطلاق المباراة".