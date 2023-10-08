فيديو: أسرع هدف وأصغر هداف .. مباراة غرناطة وبرشلونة تحطم الأرقام القياسية!

أرقام قياسية مميزة في مباراة برشلونة وغرناطة

شهدت مباراة غرناطة وبرشلونة في شوطها الأول العديد من الأرقام القياسية المُحطمة منها الإيجابي والسلبي لصالح النادي الكتالوني.

برشلونة أنهى الشوط الأول متأخرًا بهدفين لهدف ليواجه تحديًا جديد بالنجاة من الخسارة والسعي لتحقيق الانتصار بهدف الاستمرار في منافسة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني.

واستقبل برشلونة هدفًا بعد مرور 13 ثانية فقط من انطلاق المباراة، ليصبح أسرع هدف يهز شباك البلوجرانا في القرن الـ 21 في الدوري الإسباني.

كما أنّه أسرع هدف في الليجا منذ 2019 حينما أحرز خوانمي هدفًا لصالح ملقة بعد 11 ثانية فقط.

ورغم سوء هذا الرقم القياسي، لكنّ لامين يمال استطاع أن يقلص الفارق لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول ودخل التاريخ بهذا الهدف.

إذ أصبح صاحب الـ 16 عامًا وشهرين و26 يومًا أصغر لاعب في التاريخ يسجل في مباراة بالدوري الإسباني.

وتفوق يمال على زميله السابق في برشلونة، أنسو فاتي، والذي سجل بعمر 16 عامًا و10 أشهر، وذلك بجانب إيكر مونيايين، نجم أتلتيك بيلباو، والذي سجل بعمر 16 عامًا و9 أشهر و15 يومًا.

وحمل فابريس أولينجا الرقم القياسي لسنوات طويلة بعد تسجيله هدفًا بعمر 16 عامًا و3 أشهر و6 أيام قبل أن يحطمه يمال.

كما شهد الشوط الأول خسارة برشلونة لمدافعه كوندي الذي تعرض للإصابة ليحل مكانه رونالد أراوخو.