فيديو| أخبره عن ميسي مصر؟ حوار بين ليو وحكم لقاء الإمارات يثير سخرية الجماهير

سخرية مصرية من حوار حكم لقاء الإمارات وميسي

شهدت مباراة المنتخب الأرجنتيني الودية أمام نظيره الإماراتي، واقعة طريفة بين الحكم المصري إبراهيم نور الدين والنجم ليونيل ميسي، أثارت السخرية بين الجماهير المصرية عقب المباراة.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره الإمارات بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت قيادة إبراهيم نور الدين.

وأظهرت الكاميرات الحوار الودي الذي دار بين إبراهيم نور الدين وليونيل ميسي خلال أحداث المباراة، وذلك أثناء تنفيذ نجم الأرجنتين لركلة حرة مباشرة.

حوار بين ميسي والحكم إبراهيم نور الدين#الإمارات_الأرجنتين pic.twitter.com/tQDSOdkRow — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2022

وعلى الفور تداولت الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطة، وقاموا بالتعليق عليها والسخرية، حيث أكد البعض على أن نور الدين أخبر ليونيل أن هناك أكثر من لاعب يُلقب بـ"ميسي" في مصر.

جاء ذلك إسقاطًا على وجود أكثر من لاعب بالدوري المصري يُلقب بـ"ميسي"، مثل أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري، ومصطفى سعد ميسي لاعب الأهلي.