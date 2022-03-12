فيديو | أحرز هدفًا لن ينساه وطرده الحكم في نفس اللحظة .. أبو بكر يكتب التاريخ!

رغم أن الكاميرون ودعت كأس العالم إلا أن لقطة أبو بكر ستظل خالدة في الأذهان.

ودع المنتخب الكاميروني كأس العالم عقب الفوز على البرازيل بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

جاء الفوز برأسية من فينسنت أبو بكر في الوقت القاتل من المباراة، عقب أن كانت المباراة على وشك أن تنتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبعد أن أحرز الهدف ركض أبو بكر بسرعة وقام بخلع قميصه محتفلًا بالانتصار التاريخي لمنتخب بلاده وبهدفه الذي لن ينساه ربما طوال حياته.

لكن الحكم قام فورًا بمنحه البطاقة الحمراء بسبب السلوك الغير رياضي بخلع القميص، وجاء الطرد ببطاقة صفراء ثانية نالها اللاعب.

جدير بالذكر أن تلك المجموعة كان قد صعد منها منتخبي البرازيل وسويسرا وغادر الثنائي الكاميرون وصربيا كأس العالم منها.