فيديو| "امنحوه عقدًا مدى الحياة".. جوارديولا يرعب جماهير توتنهام بشأن نجم الفريق!

هل يضمه لكتيبة مانشستر سيتي؟

أثارت لقطة جمعت بين الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام العديد من ردود الفعل.

أتى هذا على هامش مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والتي أفضت إلى انتصار الأخير في الدوري الإنجليزي وتأمينه فوزًا هامًا في صراع اللقب مع آرسنال.

ونزل بيب جوارديولا إلى أرض الملعب عقب المباراة وذهب كعادته إلى بعض لاعبي الخصم، وفي حالة روميرو تبادل معه بعض الكلمات والضحكات، قبل أن يدفع صدره مازحًا.

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ردود فعل عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي على هذه اللقطة، بعض جماهير توتنهام أشارت إلى أن جوارديولا ربما كان يخبر روميرو بضرورة الانتقال إلى ناد ينافس على الألقاب.

أحد مشجعي توتنهام كتب رسالة لإدارة السبيرز قائلًا عبر "إكس": "أرجوكم امنحوه عقدًا مدى الحياة.. أنا أحب هذا الفتى كثيرًا".