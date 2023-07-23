فيديو | اليوم السعيد .. الهلال يهزم الكويت وديًا ويُتم صفقتين جديدتين

الهلال عاش يومًا رائعًا

عاش الهلال وجمهوره يومًا سعيدًا للغاية، بدأ بالاحتفال بالمدرب العائد جورج جيسوس والنجوم الجدد المنضمين للفريق، وتخلله الانتصار الودي الكبير على الكويت الكويتي، واختتم بالتأكيد على حسمه لصفقتين جديدتين.

الزعيم تعاقد مع الثلاثي خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هذا الصيف، وقد شارك الثلاثي في الفوز على الكويت في استاد الدرة 4-2، بل سجل الثاني والثالث وأضاف سالم الدوسري وميشايل الهدفين الثالث والرابع.

الصحفي في صحيفة الجزيرة أحمد العجلان زف الخبر السعيد للزعماء عقب اللقاء بالإشارة عبر حسابه على تويتر إلى أن فولهام وافق أخيرًا على بيع ألكسندر ميتروفيتش للهلال، إذ كان النادي قد توصل لاتفاق على كافة التفاصيل مع المهاجم الصربي.

من جانبه، أكد رودي جاليتي المطلع على أخبار سوق الانتقالات انتهاء مفاوضات الهلال مع زينت سان بطرسبرج لضم مالكوم بنجاح، وأشارت عدة مصادر إلى أن الصفقة حُسمت مقابل 60 مليون يورو سيُسدد نصفها الآن والنصف الآخر عام 2024.

يُشار إلى أن الهلال خسر الموسم الماضي لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب كأس السوبر السعودي، وقد اكتفى بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين والوصول لنهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام ريال مدريد، ولذا تأمل الإدارة في بناء فريق قوي للفوز بألقاب الموسم الجديد.