النصر v الوحدة

بث مباشر: شاهد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2020

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جيوفينكو - عبد الرزاق حمد الله - الهلال - النصر
شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة النصر ضد الوحدة في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020، والتي تقام في استاد الملك فهد الدولي

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النصر 0 × 0 الوحدة

تشكيل النصر:

يبدأ المدرب بيتروس بالتشكيل التالي:

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    التشكيل | 4-1-4-1

    براد جونز
    عوض خميس - عبد الإله العمري - مايكون - سلطان الغنام
    عبد الله الخيبري
    أحمد موسى - جوليانو - بيتروس - نور الدين أمرابط
    عبد الرزاق حمد الله

    البدلاء: وليد عبد الله - عمر هوساوي - عبد الرحمن العبيد - عبد الرحمن الدوسري - فهد الجميعة - عبد العزيز الدوسري - مختار علي - خالد الغنام - عبد الفتاح آدم.

    تشكيل الوحدة:

    يبدأ دانييل كارينيو بالتشكيل التالي..

    التشكيل | 4-2-3-1

    عبد الله الجدعاني
    حمد الجيزاني - ألبيرتو بوتيا - ريناتو تشافيز - فواز الصقور
    وليد باخشوين - أنسيلمو
    كريج جودوين - إلتون جوزيه - علي النمر
    يوسف نياكاتي

    البدلاء: عبد القدوس عطية - علي الزبيدي - ياسين حمزة - محمد القرني - راكان الشملان - جابر عيسى - جابر عسيري - سلطان السوادي - عبد الرحمن الريو.

    الهدف الأول للنصر عن طريق حمد الله في الدقيقة 47 من الشوط الأول

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