فيديو | بعد هدية رونالدو لها .. طفلة سعودية: أنتظر إهداء ميسي

كريستيانو اختار الطفلة النصراوية من بين الآلاف

Shahid

لم تستوعب في البداية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنفسه اختارها من بين الآلاف للقدوم إليها بشكل شخصي وإهدائها هدية خاصة من توقيعه.

في حفل تقديم نادي النصر السعودي للدون لاعبًا جديدًا بين صفوفه، قام كريستيانو بالركض تجاه إحدى الأطفال في مدرجات مرسول بارك، وأهداها كرة موقعة منه، رغم أنه كان يسدد الكرة عاليًا في اتجاه المدرجات، وسعيد الحظ من تسقط تجاهه، لكن هذه الطفلة لفتت نظره.

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وفي أول تعليق لها على الواقعة، أكد الطفلة أنها تنتظر قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر، لتحصل على كرة موقعة منه، معلقةً لصحيفة "الشرق": "كي يكون لدي كرتنا من رونالدو وميسي".

وفقًا للتقارير السعودية والعالمية فإن نادي الهلال السعودي قدم عرضه بالفعل لميسي، للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الجاري، وفي انتظار رد ليو.

يذكر أن كريستيانو وقع مع النصر لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Shahid