فيديو: المنافسة على أشدها .. مشجع ليدز يحرق أمواله للسخرية من مانشستر يونايتد!

مشجع ليدز يدفع 500 جنيه إسترليني لحرق تذاكر مانشستر يونايتد!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن قيام أحد مشجعي فريق ليدز يونايتد بحرق تذاكر ضيافة مانشستر يونايتد والتي تبلغ 500 جنيه إسترليني في مزاد خيري.

وكانت دائمًا علاقة الناديين بها صراع ومنافسة شرسة، ويتم الاستعانة بعدد كبير من الشرطة لتأمين مباريتهم عند لعبهم ضد بعض.

وكشفت صحيفة "ذا صن" عن الصور التي ألتقطت خلال عملية حرق التذاكر والتي أظهرت أنه بعد استلام التذاكر تم رميها في دلو من الورق ورفعت بعدها عالياً بينما كان الحاضرون يهتفون ويصفقون.

وكان الفائز بالتذاكر يحضر حفلة خيرية في فندق كوينز في ليدز ليلة السبت الماضي لإحياء ذكرى شارون ويتشر، الأم التي توفيت قبل عامين بسبب السرطان.

ونشر داني ويت، 32 عامًا من مشجعي فريق ليدز مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسرعان ما انتشر مع ردود فعل مختلفة بين جماهير النادي.

وقال: "كانت ليلة سعيدة كانت إحدى جوائز المزاد تذكرتان لتجربة الضيافة للشركات في مانشستر يونايتد، لذا اشتراها مشجع ليدز وأشعلوا النار فيها وأعرف أنه يحب الكثير من مباريات ليدز".

وأضاف: "لم يكن هناك الكثير من مشجعي يونايتد يقدمون عروضهم وكان هناك عرضان سابقان بسعر 50 جنيهًا إسترلينيًا ثم 100 جنيه إسترليني، وظلت التذاكر عالقة عند 100 جنيه إسترليني لفترة طويلة ثم ظهر مشجع ليدز بمبلغ 500 جنيه إسترليني وقال" سأمنحك 500 جنيه إسترليني لحرقها، وبما أنه حدث خيري قال مدير المزاد نعم".

ولعب مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم يومي 8 و12 فبراير 2023، بسبب مراسم جنازة الملكة إليزابيث في بداية الموسم، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل 2-2 على ملعب أولد ترافورد، وفي اللقاء الثاني فاز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.