فيديو | الكشف عن حقيقة "الرغبة السعودية" في شراء تشيلسي

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه الشهير "أكشن مع وليد"، عن حقيقة الأنباء التي تفيد بأن هناك رغبة سعودية لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويتولى الآن إدارة نادي تشيلسي أحد البنوك الأمريكية، بعد أن تم تجميد أرصدة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، ليتولى البنك مهمة بيع النادي الإنجليزي.

ما هي تفاصيل العرض السعودي لشراء تشيلسي؟

كشف مراسل جول "Nizaar Kinsella"، عن وجود عرض سعودي من شركة الوسائل السعودية، لتنضم لقائمة المهتمين بشراء النادي اللندني.

وتضم قائمة المهتمين بشراء تشيلسي أكثر من 10 جهات أبرزها رجل الأعمال الأمريكي، وبي بوبهلي، ورجل الأعمال التركي محسن يبرق، وقد انضم التحالف السعودي لتلك القائمة وأصبح سريعًا على رأس المرشحين للفوز بالصفقة خاصة أن عرضهم المالي يقترب من مطالب أبراموفيتش.

مصادر جول أكدت في الساعات الأخيرة أن العرض السعودي جدي للغاية، وأنهم يمتلكون رؤية مستقبلية خاصة بالنادي تتضمن إعادة بناء وتجديد ملعب ستامفورد بريدج والإبقاء على نجوم الفريق من خلال تجديد عقدي أنتونيو روديجر وسيزار أثبيليكويتا، وكذلك مواصلة الاستثمار في الفريق للحفاظ على طموحاته الرياضية وفرص فوزه بالألقاب. "اقرأ التفاصيل كلها من هنا"

ما هي حقيقة العرض السعودي لشراء تشيلسي؟

الإعلامي الشهير وليد الفراج، أكد خلال برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي أكشن"، على أن كل ما تردد بشأن وجود رغبة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية، لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي ليس صحيحًا.

الفراج قال: "خرجت بعض الأخبار التي تفيد بأن معالي المستشار تركي آل الشيخ، قام بتكليف محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل، لتمثيله في عملية شراء نادي تشيلسي الإنجليزي".

واستطرد قائلًا: "هذه المعلومة غير صحيحة بالمرة، المستشار تركي آل الشيخ أو محمد الخريجي لم يقوموا بأي خطوة في هذا الملف، ولا يوجد لهم دورًا نهائيًا في أي مفاوضات حاليًا مع نادي تشيلسي".

ويحظى الإعلامي وليد الفراج بمتابعة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعد برنامجه واحدًا من أفضل البرامج الرياضية على المستويين السعودي والعربي.

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