فيديو | "الكرة سهلة ولكن لمن يفهم" .. نجم الفيحاء يسخر من ميشايل ديلجادو!

شاهد كيف سخر لاعب الفيحاء من ميشايل

أهدر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال فرصة محققة أمام العين الإماراتي، حيث كان إهدارها سببًا في إقصاء الزعيم من دور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، مما جعلته عرضة للسخرية!

وودع الهلال دوري أبطال آسيا على يد العين، بعدما خسر ذهابًا بنتيجة 4-2، قبل أن يفوز إيابًا بنتيجة 2-1، لتصبح النتيجة الإجمالية هي 5-4 لصالح الفريق الإماراتي.

ونشر مهند القيضي لاعب نادي الفيحاء عبر حسابه على منصة "سناب شات" فيديو يظهر فيه زميله بالفريق أسامة خلف لاعب النصر السابق، وهو يسخر من فرصة ميشايل.

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وقال خلف في الفيديو: "فرصة ميشايل كان مفرد بالحارس الذي قام بالتوجه إلى زاوية، لماذا لم يسددها في الزاوية الأخرى ويسجلها في المرمى.

وختم أسامة خلف الفيديو قائلًا: "والله الكرة سهلة من أجل التسجيل، ولكن لمن يفهم فقط".