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فيديو | القصة الأجمل في كأس العالم.. ما لا تعرفونه عن قصة كفاح والدة أشرف حكيمي
10:45 ص غرينتش+2 29/11/2022
صورة أشرف ووالدته هذه التي انتشرت كالنار في الهشيم ليست مجرد عناقاً بين ابن ووالدته، بل هي دليل قاطع على حُسن تربية هذه السيدة الفاضلة المناضلة لابنها البار، الذي لم يألُ جهداً في أي لقاء او حواء ليُشيد بالتعب الكبير والنضال الذي عاشته والدته من أجل أن يُصبح النجم العالمي الذي هو عليه اليوم .
"لا يوجد ما يخجلني في الحديث عن ماضي أسرتي، والدي كان بائعاً متجولاً، والدتي كانت خادمة في البيوت، لقد تعذبا كثيراً من أجلي و كانا يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم، اليوم هما مصدر طاقة وحماس بالنسبة لي".
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