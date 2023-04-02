فيديو | الغضب يجتاح باريس سان جيرمان على ليونيل ميسي قبل لقاء ليون

الغضب يتصاعد ضد ميسي في باريس سان جيرمان..

مرة أخرى، هاجم جمهور نادي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريقهم، قبل مباراة الفريق أمام ليون في قمة الجولة 29 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي.

أولتراس باريس سان جيرمان هاجم ميسي على ملعب "حديقة الأمراء" للمباراة الثانية على التوالي، بعد الهجوم عليه سابقًا قبل مباراة رين، حيث يرى الجمهور أن الأرجنتيني لا يقدم على أرض الملعب ما يتناسب مع راتبه الكبير.

وقامت الجماهير المتواجدة في "حديقة الأمراء" بإطلاق صافرات الاستهجان على ميسي عند ظهور اسمه أثناء الإعلان عن التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أطلق جانب من الجمهور الصافرات مرة أخرى ضد ميسي قبل دقائق من انطلاق المباراة أثناء الإعلان مرة أخرى عن التشكيل الأساسي لمواجهة ليون.

وتثار في الآونة الأخيرة الكثير من الأحاديث حول ميسي وتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في ظل سعي النادي لتجديد عقده لضمان استمراره لأطول فترة ممكنة، بينما يحاول برشلونة الإسباني، ناديه السابق، استغلال الوضع وإعادته من جديد إلى "كامب نو".