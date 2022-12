فيديو | الشرطة الإنجليزية: احتفالات جمهور المغرب ألطف كثيرًا من مشجعي وست هام!

احتفلت الجماهير المغربية في جميع أنحاء العالم، بتأهل أسود الأطلس إلى دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد الانتصار على كندا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 22 نقطة، بينما صعد معه من المجموعة منتخب كرواتيا برصيد 5 نقاط.

ونشر الإعلامي الإنجليزي "روبرت بيستون" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر احتفالات الجماهير المغربية في ميدان بيكاديلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

Very happy Morocco fans in Piccadilly. Police officer: “they are so much more genial than the West Ham fans I normally have to deal with” pic.twitter.com/U5gNlIqOP6