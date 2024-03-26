فيديو | "الرياض أجمل" .. طلب مفاجئ لصديقة كريم بنزيما بالانتقال إلى الهلال أو النصر

كريم بنزيما واجه صعوبات كبيرة داخل نادي الاتحاد..

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عارضة الأزياء جوردان أوزونا، صديقة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، واجهت موقفًا محرجًا، خلال حضورها إحدى الفعاليات، في المملكة العربية السعودية.

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بنزيما انتقال إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، وسط أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الحالي.

وفي هذا السياق.. فاجأ المذيع اللبناني نيشان، صديقة النجم الفرنسي أمام جميع الحاضرين؛ حيث طلب منها الانتقال مع بنزيما إلى العاصمة السعودية الرياض، والاستقرار بها، بدلًا من العيش في مدينة جدة.

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وشدد نيشان، على جوردان أوزونا، بضرورة انضمام كريم بنزيما إلى الهلال أو النصر، في الصيف القادم؛ خاصة أن العيش في الرياض، أفضل بكثير.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 12 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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