فيديو | "الحمد لله أنه ليس لاعبًا" .. جنون عاشق كريستيانو رونالدو كاد يتسبب في كارثة لكاكا!

لقطة مثيرة في حضور دروجبا وهازارد وفيا

فاجأ اليوتيوبر الشهير سبيد، المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجميع بتصرف كوميدي، كاد أن يتسبب بمشكلة كبرى خلال مشاركته في المباراة الودية "إحياء الأمل".

واستضافت قطر، أمس الجمعة، مباراة خيرية لإحياء الأمل جمعت عددًا من أكبر صانعي المحتوى وأساطيرِ كرة القدم في العالم على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي وسط حضور جماهيري كبير.

وكان سبيد في فريق "شنكز" الذي ضم نجومًا مثل ديفيد فيا وإيدين هازارد، ولعب ضد فريق "أبو فلة" الذي يضم ديديه دروجبا وكاكا، لكن "عاشق رونالدو" لم يقدم أي لمسة مقبولة طوال مدة مشاركته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إلا أن الدقيقة 26 من عمر المباراة شهدت تدخلًا عنيفًا من سبيد، على قدم النجم البرازيلي كاكا، الذي اكتفى بالجلوس على الأرض والضحك، مما استدعى حكم المباراة لاستدعاء اليوتيوبر الأمريكي الشهير ومنحه بطاقة صفراء.

وانتشرت اللقطة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وسط تعليقات ساخرة من تصرفات سبيد، كان أبرزها من ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي لنجوم كرة القدم في السعودية والذي قال: "الحمد لله أن سبيد ليس لاعب كرة القدم، تدخله كان قويًا على ريكاردو كاكا".