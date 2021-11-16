فيديو | الحلم يقترب .. السعودية تخرج بثلاث نقاط مهمة أمام فيتنام

اقترب المنتخب السعودي خطوة جديدة نحو حلم التأهل لكأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، بالفوز خارج أرضه أمام منتخب فيتنام بهدف وحيد، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

في الدقيقة الرابعة، حول الأخضر هجمة لصالح فيتنام إلى هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى محمد البريك في الجهة اليمنى، ثم مرر الكرة إلى فهد المولد، الذي أرسلها عرضية إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير لم يحسن استقبال الكرة، لتخرج إلى ضربة مرمى.

المنتخب الفيتنامي نجح في تنظيم أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الأخضر، لكن مصيدة التسلل كانت تحول في كل مرة بينهم وبين هز الشباك.

وشهدت الدقيقة 31 من عمر المباراة، نجاح المنتخب السعودي في الوصول لمرمى أصحاب الأرض، بعدما سيطر فهد المولد بمهارة فردية على الكرة أمام محاولات الدفاع لاستخلاصها منه، ثم أرسل عرضية، استقبلها صالح الشهري برأسية في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، كان الأخضر قريبًا من إضافة الهدف الثاني، لولا العارضة، إذ نفذ سالم الدوسري ضربة ركنية من الجهة اليسرى بعرضية إلى داخل المنطقة، شتتها الدفاع لتصل في الجهة اليمنى إلى محمد البريك، أرسلها عرضية أخرى، لكنها اصطدمت في العارضة قبل أن يسيطر عليها لاعبو فيتنام.

شوط المباراة الثاني جاء مملًا من الناحية الفنية والفرص، في ظل الرطوبة العالية بالمباراة والتي أثرت على الحالة البدنية للاعبين.

وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة، ألغى حكم المباراة هدفًا ثانيًا للمنتخب السعودي بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سُجل بعدما استخلص فراس البريكان الكرة بشكل رائع من مدافع فيتنام في الجهة اليسرى، ثم مرر عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليسكنها فهد المولد بسهولة في الشباك، لكن كان هناك خطأ على البريكان مع لاعب أصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح السعودية.

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة 16 منفردًا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمدت فيتنام في المركز الأخير دون أي نقاط.