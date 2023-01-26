فيديو | الحرب النفسية بدأت .. جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بميسي خلال كلاسيكو السوبر

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo - nassr 2023al nassr twitter
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مفاجأة لم يكن يتمناها كريستيانو رونالدو، لكن المنافسة تبدأ خارج الملعب قبل داخله

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استقبال لم يكن يتوقعه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي الجديد، بعد فترة عاشها من الدعم من كافة الجماهير السعودية أينما حل.

الدون يقود العالمي حاليًا في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، في أول بطولة قصيرة النفس تقابل البرتغالي في السعودية.

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لكن المفاجأة كانت الحرب النفسية التي شنها جمهور العميد على كريستيانو فور نزوله لأرض استاد الملك فهد الدولي، إذ ظل الجمهور يهتف باسم غريم رونالدو في السنوات الأخيرة؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن هذه ثاني مباريات الدون مع النصر، إذ خاض المواجهة الماضية أمام الاتفاق، والتي فاز بها رفاقه بهدف نظيف، سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في كلاسيكو العالمي والعميد، بالفيحاء في نهائي السعودي، بعدما أطاح الفهود بالهلال من البطولة.

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