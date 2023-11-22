فيديو | الجنون مستمر .. مارتينيز يُدافع عن جمهور الأرجنتين بالاشتباك مع شرطي برازيلي

اللقاء المثير انتهى بخسارة تاريخية للبرازيل

يبدو أن ما بُث عبر شاشات التلفاز عن أحداث مباراة البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 جزء يسير مما حدث بالفعل في استاد ماراكانا، إذ بدأت تظهر مقاطع فيديو تُبرز المزيد من الأحداث المثيرة.

اللقاء كان قد بدأ بأحداث شغب في المدرجات أدت لتأخير انطلاق اللقاء لنصف ساعة تقريبًا، بعدما رفض ليونيل ميسي اللعب حتى الاطمئنان على جمهور التانجو.

المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أبطال العالم وهو يُحاول الاعتداء على شرطي برازيلي لحماية جمهور بلاده ومنعه من ضربهم.

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اللقاء نفسه شهد الكثير من العنف مما أجبر الحكم على استخدام البطاقة الصفراء 3 مرات بجانب إشهار الحمراء في وجه جولينتون مهاجم البرازيل.

الأرجنتين عادت للوطن بانتصار تاريخي بهدف دون رد سجله نيكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني، إذ أن خسارة البرازيل هي الأولى لها على ملعبها في تاريخ مشاركاتها في التصفيات المؤهلة للمونديال.