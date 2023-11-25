فيديو | التقى بتمثاله .. رونالدو يفتتح متحفه في بوليفارد سيتي

رونالدو يُبدي إعجابه بمتحفه الخاص في الرياض

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على افتتاح المتحف الخاص به، المقام حاليًا في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وقاد رونالدو فريقه النصر للفوز على الأخدود بثلاثة أهداف دون رد، سجل فيها النجم البرتغالي ثنائية.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزيارة رونالدو لمتحفه المقام في بوليفارد سيتي.

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وتواجد رونالدو رفقة وكيله محمد الخريجي في متحفه، حيث قام النجم البرتغالي بزيارة كل شيء في المتحف الخاص به، كما قام بالتقاط صورًا مع التمثال الخاص به في المتحف.

كما شاهد رونالدو فيديو به احتفاله الخاص، بالإضافة إلى أن قام بتجربة قفزته الشهيرة، وقام بالتوقيع على جدار داخل المتحف، والتقط صورًا تذكارية مع من حرصوا على زيارة متحفه.