فيديو | التأهل للتصفيات يتبخر .. شيكاجو فاير "يحرق" إنتر ميامي في غياب ميسي

تواصل غياب ليونيل ميسي عن إنتر ميامي، ليتلقى الفريق هزيمة جديدة..

تضاءلت آمال نادي إنتر ميامي في التأهل إلى تصفيات لقب الدوري الأمريكي "MLS" لموسم 2023، بعد خسارة مذلة أمام شيكاجو فاير بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سولجر فيلد" ضمن الجولة 32 في الدوري المنتظم للقسم الشرقي.

وتواصل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمباراة الرابعة على التوالي، لتتحطم آمال الفريق نظريًا في بلوغ تصفيات اللقب، حيث لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد مقابل تعادلين وخسارة.

المباراة شهدت حضور 60 ألف مشجع، كان معظمهم هناك على أمل رؤية ميسي، لكن ما رأوه هو أفضل أداء لأصحاب الأرض، والذي قربهم بشكل كبير من ضمان مقعد في تصفيات اللقب.

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وجاءت أهداف المباراة كلها في الشوط الثاني، حيث افتتح النجم السويسري شيردان شاكيري التسجيل في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، قبل أن يعادل جوزيف مارتينيز النتيجة لصالح إنتر ميامي في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وبعد دقائق من دخوله، تمكن مارين هايلي سيلاسي لاعب شيكاجو فاير من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 62 و66، ليؤمن فوز فريقه، قبل أن يعود شاكيري للتسجيل في الدقيقة 73 وينهي الأمور تمامًا.

وبهذه الخسارة المدوية، أصبح إنتر ميامي الآن على بعد خمس نقاط من المركز التاسع آخر المراكز المؤهلة إلى التصفيات، مع وجود خمسة فرق تقف بينه وبين هذا المركز.

وسيكون لدى إنتر ميامي ثلاث مباريات فقط لسد هذه الفجوة، مع مباراتين ضد شارلوت إف سي وموعد مع إف سي سينسيناتي، الفائز بدرع المشجعين لبطل دوري القسم الشرقي هذا الموسم، وأفضل فرق القسم على الإطلاق.