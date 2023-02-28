فيديو | "الأهم أن الأرجنتين فازت في ربع النهائي" .. صديق ليونيل ميسي يسخر من فيرجيل فان دايك!

صحفي مقرب من ميسي سخر من فان دايك في حفل جوائز "الأفضل"..

سخر الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول من فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا، خلال حفل جوائز "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

إيدول، الذي يعمل مع صحيفة "TYC Sports" الأرجنتينية، ويعد من المقربين للغاية من ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي"، كان متواجدًا في حفل جوائز "الأفضل" لتغطية الأجواء.

وأثناء مرور فان دايك بجانب إيدول، حاول أخذ كلمة منه، لكن مدافع ليفربول الإنجليزي تجاهله وواصل السير دون الحديث معه.

وعلق إيدول على الأمر قائلًا: "فان دايك رفض الحديث معي، حسنًا، ليس الأمر مهمًا، الأرجنتين فازت في ربع النهائي".

ويأتي تعليق إيدول في إشارة إلى فوز الأرجنتين على هولندا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

حساب صحيفة "TYC Sports" عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للواقعة بأكملها، مع تعليق: "هناك الكثير من اللغات في العالم، لكن جاستون إيدول قرر التحدث بالحقيقة".