فيديو | الأهلي ينتصر على هجر ويقفز في جدول دوري يلو

الأهلي ينتصر على هجر بثلاثية مقابل هدف

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 13 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

Shahid

الانتصار رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 19 في المركز الخامس من 10 مباريات، بينما تجمد رصيد هجر عند 16 نقطة بالمركز الحادي عشر في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تقدم الجزائري رياض بودبوز بالهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى، وصلت إلى بودبوز داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقدمه اليسرى في المرمى.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأضاف زياد الجهني الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة 32 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة لُعبت من الجهة اليمنى، وصلت إلى الجهني أمام المرمى، ليضعها دون أي مشكلة.

وسجل حسن العلي الهدف الثالث للنادي الأهلي بالدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى إلى لاعب الأهلي بالجهة اليمنى، ليرسلها إلى العلي الذي يسددها في المرمى.وبعد خطأ دفاعي فادح وقع فيه مدافعي الأهلي، انفرد المهاجم مايجا بالحارس محمد الربيعي، ليراوغه ويسجل هدف تقليص الفارق لصالح هجر.

Shahid