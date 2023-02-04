فيديو | الأسوأ بالدوري .. طائرة غاضبة تقتحم مواجهة آرسنال وإيفرتون!

موجة جديدة من الغضب في جوديسون بارك

الاحتجاجات مستمرة في إيفرتون وغضب هائل من جماهير التوفيز، تسبب في تعطيل مواجهة الفريق مع آرسنال بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون يمر بفترة صعبة جدًا هذا الموسم أدت إلى إقالة المدرب فرانك لامبارد، وقدوم الإنجليزي شون دايش بدلًا منه، ولكن الجماهير تريد رحيل بيل كينرايت رئيس مجلس الإدارة أيضًا، بسبب الفشل الإداري والإخفاق في فترة الانتقالات الشتوية.

ظهر المئات من جماهير إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، مسلحين بلافتات عدائية تجاه إدارة النادي، ليصل الغضب إلى مرحلة مختلفة بالاستعانة بطائرة من أجل الاحتجاج.

وجاء ذلك بعدما حلقت طائرة في سماء الملعب قبل انطلاق مباراة آرسنال لتحمل عبارة "أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي، حان وقت الرحيل يا بيل".

وكانت الشرطة الإنجليزية قد حذرت مجلس إدارة إيفرتون من حضور اللقاء لأسباب أمنية وهو ما تم الاستجابة له.

وتأتي هذه الخطوة بسبب عدم التعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الشتوي، والتخلي عن أنتوني جوردون إلى نيوكاسل، لتستمر الأزمة التي بدأت منذ 18 شهرًا.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز التاسع عشر بجدول الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة بالتساوي مع ساوثامبتون صاحب المركز الأخير.