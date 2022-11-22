الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو | الأخضر يجمعنا .. نادٍ برازيلي يحتفل بهدف الدوسري بطريقة مبتكرة

علي سمير
7:45 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Al-Dawsari Argentina Saudi Arabia
السعودية لا تحتفل وحدها

الاحتفالات مستمرة في كل مكان بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022.

الثنائية التي أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري، خلقت حالة من الصخب في ملعب لوسيل ومواقع التواصل الاجتماعي ليصل الأمر إلى البرازيل.

نادي بالميراس البرازيلي قرر استغلال العداوة الشديدة التي تربط البرازيل مع الأرجنتين، وارتداء الفريق للون الأخضر مثل منتخب السعودية، ليقوم بالاحتفال بهذا الفوز التاريخي.

ونشر بالميراس مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" وبه هدف الدوسري في شباك الأرجنتين، مع هدف آخر مماثل له سجله الفريق البرازيلي.

وعلق الحساب على هذا الفيديو قائلًا:"يبدو أن الأخضر هو اللون الذي يجمع الفرق ببعضها".

يذكر أن هزيمة الأرجنتين تعتبر الأولى لها بالمباراة الافتتاحية بالمونديال، حيث كان السقوط الأخير بهذه المناسبة أمام الكاميرون بهدف دون رد في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)