فيديو | الأخضر يجمعنا .. نادٍ برازيلي يحتفل بهدف الدوسري بطريقة مبتكرة

السعودية لا تحتفل وحدها

الاحتفالات مستمرة في كل مكان بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، بالجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022.

الثنائية التي أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري، خلقت حالة من الصخب في ملعب لوسيل ومواقع التواصل الاجتماعي ليصل الأمر إلى البرازيل.

نادي بالميراس البرازيلي قرر استغلال العداوة الشديدة التي تربط البرازيل مع الأرجنتين، وارتداء الفريق للون الأخضر مثل منتخب السعودية، ليقوم بالاحتفال بهذا الفوز التاريخي.

ونشر بالميراس مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" وبه هدف الدوسري في شباك الأرجنتين، مع هدف آخر مماثل له سجله الفريق البرازيلي.

وعلق الحساب على هذا الفيديو قائلًا:"يبدو أن الأخضر هو اللون الذي يجمع الفرق ببعضها".

O verde é a cor da virada e das referências 😂#AvantiPalestra #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KqN0G3AUDp — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 22, 2022

يذكر أن هزيمة الأرجنتين تعتبر الأولى لها بالمباراة الافتتاحية بالمونديال، حيث كان السقوط الأخير بهذه المناسبة أمام الكاميرون بهدف دون رد في كأس العالم 1990 في إيطاليا.