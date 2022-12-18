فيديو | الاحتفالات لا تتوقف .. ميسي يرقص في غرفة الملابس

احتفال ليونيل ميسي بالفوز بلقب المونديال الأول في مسيرته يستمر.

تسيطر حالة من الفرحة الطاغية على ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، بعد تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022، حيث امتدت الاحتفالات داخل غرفة الملابس.

منتخب الأرجنتين حقق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح على منتخب فرنسا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على استاد لوسيل بالتعادل 3-3.

ميسي، الذي حقق لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، كان الأكثر سعادة بين لاعبي منتخب الأرجنتين، حيث ظهر ذلك بشكل متكرر في مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد مقاطع الفيديو، نشره نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين من داخل غرفة خلع الملابس، وشاركته شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية.

لاعبو الأرجنتين أفسحوا المجال تمامًا لميسي داخل غرفة الملابس وهو يحمل كأس العالم، قبل أن يصعد قائد "الألبيسيليستي" على الطاولة ويبدأ الرقص بالكأس.

وظل ميسي يقفز وحيدًا قبل أن ينضم إليه لاوتارو مارتينيز، ثم يقوم أوتاميندي بزيادة التركيز على الكأس الغالية في نهاية المطاف.