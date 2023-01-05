فيديو | الاحتفالات بصفقة رونالدو تقتحم كلاسيكو الاتحاد والهلال!

الجميع سعيد بالصفقة العالمية وبوجود كريستيانو في الدوري السعودي حتى منافسي النصر

Shahid

يبدو أن فرحة التعاقد مع نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا تتوقف عند جمهور ناديه النصر السعودي فقط، إنما تشعر جماهير الاتحاد والهلال بقدر من السعادة أيضًا.

العالمي قدم الدون لاعبًا له بدايةً من الميركاتو الشتوي الجاري بشكل رسمي، أول أمس الثلاثاء، في حفل ضخم أقيم على ملعب مرسول بارك، حضره آلاف المشجعين.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وخلال كلاسيكو الليلة أمام الاتحاد والهلال، احتفل المشجعون أيضًا بالصفقة العالمية، إذ اقتحم اثنين من المشجعين الملعب، مقلدين احتفال رونالدو الشهير "siiii".

الغريب في الأمر أن الجمهور في المدرجات تفاعل مع مقتحمي الملعب، وظلوا يرددوا siiii، لحين نجحت قوات الأمن في إخراج الثنائي من الملعب.

يذكر أن الهلال حقق الفوز الليلة أمام الاتحاد بهدف وحيد، ضمن كلاسيكو الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

Shahid