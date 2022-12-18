فيديو | هدية أمير قطر .. ميسي يحتفل بكأس العالم بالبشت العربي

زهيرة عادل
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Lionel Messi - Gianni Infantino - Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar - World Cup 2022 - Argentina - Francegetty
كأس العالمليونيل ميسيالأرجنتينفرنسافيديوثقافة

ليو كان ملك الليلة إذ توج منتخب بلاده باللقب وحصد هو جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر

تتويج ليس عاديًا بالنسبة للنجم ليونيل ميسي؛ قائد منتخب الأرجنتين، الليلة، إذ حصد لقب كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخه.

بعد مباراة ماراثونية، حصد التانجو اللقب العالمي على حساب المنتخب الفرنسي بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وقبل حمل ميسي الكأس، قام أمير قطر تميم بن حمد بإهدائه العباءة العربية "البشت"، كأول هدية لليو بعد حصد مونديال قطر.

يذكر أن التانجو حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986.

ولم يتلق رفاق ميسي الهزيمة طوال مشوارهم في المونديال إلا في أول مباراة أمام المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد.

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