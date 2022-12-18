فيديو | من أجل ميسي فقط .. مشجع سعودي يبيع سيارته لمشاهدة ليو

ميسي بطل لنسخة 2022 من كأس العالم لأول مرة في تاريخه وللمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين

ليلة خاصة يعيشها عشاق ليو ميسي؛ نجم منتخب الأرجنتين، بعدما شاهدوا نجمهم الأول أخيرًا يرفع كأس العالم قطر 2022.

ليو حصد اللقب العالمي، بعدما حقق منتخب بلاده الفوز أمام منتخب فرنسا في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليحصد التانجو اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وعقب المباراة، ظهر مشجع سعودي، عبر قنوات "الكاس" القطرية، واصفًا الليلة بأنها الأجمل في حياته، مطالبًا لاعبي كرة القدم حول العالم باللجوء لممارسة ألعاب أخرى، إذ اعتبر أن ميسي أنهى اللُعبة الليلة.

وواصل المشجع قائلًا: "لم أبيع سيارتي عبثًا، قمت ببيعها لأنني واثق، بعتها لأرى أبو تياجو، الرجل أسعدني، السيارة يأتي غيرها، أبو تياجو لا يأتي غيره".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج بطلًا للعالم مرتين من قبل عامي 1978 و1986.