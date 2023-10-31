فيديو | اقتربت الصفقة؟ رد غريب من كيليان مبابي على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد!

رد مثير للاهتمام من مبابي حول سؤال عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد..

قام كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برد فعل مثير للاهتمام عندما سُئل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وطوال الصيف الماضي، ارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، بعد أن رفض تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في صيف 2024.

وأثناء مغادرته مسرح دو شاتليه مساء الإثنين، بعد حفل الكرة الذهبية، كان مبابي يشعر بخيبة أمل واضحة عندما كان يسير إلى سيارته، بعد أن احتل المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وإرلينج هالاند.

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ومع ذلك، عندما سأله أحد الصحفيين من برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، اكتفى مبابي بالابتسامة، وغمز نصف غمزة مع هزة خفيفة من رأسه، مما أثار التكهنات مرة أخرى.

ويبدو أن أخبار ارتباط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد ستتزايد خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب دخوله للفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أبدى خوسيه مانويل أوتيرو، عضو مجلس إدارة ريال مدريد، ثقته في أن مبابي سينتقل إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف المقبل بصفقة انتقال حر.