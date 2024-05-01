فيديو | اعتداء جماهير الاتحاد على نجوم الهلال .. ورد فعل مفاجئ من ميتروفيتش!

كواليس جديدة من كلاسيكو الاتحاد والهلال..

لا تزال أصداء الكلاسيكو الكبير بين ناديي الهلال والاتحاد، في كأس خادم الحرمين الشريفين، تهز الأوساط الرياضية في المملكة العربية السعودية.

الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، بعد الفوز على الاتحاد (2-1)، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء أمس الثلاثاء، في كلاسيكو شهد طرد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الزعيم، في الدقيقة 41.

وانتشر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر اعتداء جماهير العميد الاتحادي، على نجوم الزعيم الهلالي، أثناء احتفالهم بهدف سعود عبدالحميد "القاتل"، في الكلاسيكو.

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جماهير الاتحاد قامت برمي زجاجات المياه على نجوم الهلال، أثناء احتفالهم بالقرب من المدرجات؛ الأمر الذي دفع اللاعبين للابتعاد فورًا، باستثناء المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش قام بالتصدي إلى هذه الزجاجات، كما وقف أمام الجماهير الاتحادية المتواجدة في مدرجات "الجوهرة المشعة"، غير مهتم بتصرفاتهم، في موقف أثار دهشة الكثيرين.