فيديو | "اعتاد إخراج الريح ضد المنافس" .. ما حقيقة تصريح ليون جوريتسكا عن إرلينج هالاند؟

حقيقة تصريح جوريتسكا عن إطلاق إرلينج هالاند للريح أمام المنافسين..

شهدت الأيام القليلة الماضية انتشار تصريح مثير للجدل من الألماني ليون جوريتسكا نجم وسط نادي بايرن ميونخ عن النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

التصريح جاء بعد أسبوع تقريبًا من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23 والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليضمن الفريق الإنجليزي مقعده في نصف النهائي بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.

التصريح كان يتحدث عن تكتيك غريب من هالاند أثناء قيام جوريتسكا برقابته، حيث كان النرويجي يتعمد إطلاق الريح لتشتيت نجم وسط بايرن ميونخ.

وجاء في التصريح المنسوب للنجم الألماني: "هالاند لا يحترم المنافسين أو كرة القدم، لقد كان يطلق الريح في كل مرة نقترب منه، لقد قام بذلك أكثر من مرة".

وزاد من انتشار ذلك التصريح مقطع فيديو من المباراة، يقوم فيه جوريتسكا بمسك أنفه بعد إشارة هالاند إلى بطنه أثناء موقف دفاعي لبايرن ميونخ، مما زاد من الشكوك حول صحة التصريح.

لكن وبعد فترة من التدقيق حول حقيقة التصريح، تبين أن جوريتسكا لم يدل بأي حديث صحفي خلال الأيام الماضية، وبالتالي فإنه غير صحيح، لكن ورغم ذلك، فإن مقطع الفيديو ربما يشير إلى أن الواقعة قد حدثت بالفعل.