فيديو | اصطدمت سيارته بقطار .. نجاة نجم إيطاليا بأعجوبة من حادث مميت

نجا تشيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو، بأعجوبة من حادث تصادم بين سيارته وبين الترام "يشبه القطار ويعمل بالكهرباء داخل المدن" خلف أضرارًا جسيمة بسيارته.
وبحسب "إيطالي 24" فإن الحادث وقع في العاصمة الإيطالية روما على بعد 5 دقائق من ملعب الأولمبيكو، أي بالقرب من منزل اللاعب.
وذكرت التقارير أن إيموبيلي بخير ولم يُصب بأذى كبير وقد أخبر شهود العيان أن الترام تجاوز الإشارة الحمراء واصطدم بسيارته وهو ما قاله اللاعب في فيديو منتشر بعد الحادث: "الترام تجاوز الإشارة الحمراء. محظوظ لأنني بخير، ذراعي فقط به جروح بسيطة".
وأظهرت لقطات الفيديو سيارة المهاجم الإيطالي بعد الحادث وهي في حالة سيئة جدًا، وبحسب "كوريري ديلو سبورت" فإن شخص واحد نقل للمستشفى.
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