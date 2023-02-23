فيديو | اشتباك بين لاعبي الهلال عقب الفوز على فولاد

الهلال وصل نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيُواجه الدحيل القطري، وذلك بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني بهدف وحيد سجله موسى ماريجا.

اللقاء جاء صعبًا وعصيبًا على الفريق السعودي وقد فاجأه منافسه بأداء قوي خاصة في الشوط الأول، وقد أهدر الفريقان عدة فرص جيدة للتسجيل قبل أن يُسجل ماريجا هدف الفوز في الوقت القاتل.

ويبدو أن صعوبة اللقاء أصابت بعض اللاعبين بالتوتر، إذ نشر الصحفي معن القويعي مقطع فيديو عبر سناب شات وتداوله عديد المغردين عبر تويتر يُظهر اشتباك لاعبي الهلال معًا عقب نهاية اللقاء.

الفيديو الذي لم يُوضح كامل التفاصيل أظهر علي البليهي وجوستافو كوييار في صراع لفظي كاد أن يتطور إلى جسدي لولا تدخل زملائهم اللاعبين للفصل بينهما.

يُشار إلى أن الهلال تخطى شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-1 في دور الـ16، وهو اللقاء الذي غاب عنه نجم الوسط الكولومبي للإصابة.