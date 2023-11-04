فيديو | استقبال غريب لبعثة الهلال في الهند قبل لقاء مومباي

شاهد كيف تم استقبال بعثة الهلال في الهند

وصلت بعثة نادي الهلال إلى الهند، استعدادًا لمواجهة فريق مومباي سيتي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويستضيف مومباي نظيره الهلال مساء يوم الإثنين، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بعد أن لعبا بالجولة الثالثة في الرياض، باللقاء الذي انتصر فيه الزعيم بسداسية دون رد.

وفور وصول بعثة نادي الهلال إلى مقر فندق الإقامة بمدينة مومباي الهندية، وجد اللاعبين استقبالًا حافلًا بالألعاب النارية والرقص والموسيقى الهندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت الجماهير الهندية تنتظر بفارغ الصبر زيارة النجم البرازيلي نيمار، ولكن إصابته بقطع في الرباط الصليبي حال دون ذلك.

ويتصدر الهلال مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، متساويًا مع نافباخور الأوزبكي صاحب المركز الثاني، ثم يأتي نساجي الإيراني بالمركز الثالث بثلاث نقاط، ومومباي أخيرًا دون نقاط.